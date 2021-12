Zelito Miranda recebe Denny Denan e Estakazero no Forró no Parque

O cantor Zelito Miranda comanda neste domingo, 19, a terceira edição do Forró no parque, que acontece no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. Desta vez, o forrozeiro recebe como convidados Denny Denan, Estakazero e Flor Serena. O evento começa às 11h e tem entrada gratuita.

O projeto, que já levou grandes nomes do ritmo a shows gratuitos, chegando a receber mais de dez mil pessoas por dia, foi idealizado por Telma Miranda. Com a proposta de oferecer para o público baiano uma programação variada, o Forró no Parque se destaca como opção de entretenimento cultural, sobretudo por se sustentar em um ritmo tão característico: o Forró.

Com músicas que abordam termas sociais, Zelito trará ao palco, as canções do CD Forró Porreta.

