Zelito Miranda recebe ator que viveu Luiz Gonzaga no cinema

A edição do Forró no Parque com Zelito Miranda receberá convidados mais que especiais no próximo dia 7 de abril. O "Rei do Forró Temperado" dividirá os palcos com o cantor Virgílio, a dupla sertaneja André & Mauro, Claudia Lauteres (ex-vocalista da banda Caviar com Rapadura), além do ator e músico Chambinho do Acordeon, que interpretou Luiz Gonzaga no filme "De pai pra filho", em 2012.

O evento é gratuito e acontece no Parque da Cidade, no Itaigara, todos os domingos, às 11h. O Forró no Parque chega ao quarto ano, sempre levando entretenimento de qualidade para o público baiano. Pelo palco do Anfiteatro Dorival Caymmi já passaram artistas dos mais variados gêneros e estilos, formando um verdadeiro caldeirão de ritmos.

