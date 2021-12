Zelito Miranda faz show acústico pelos 25 anos de carreira

Quem está acostumado a ver Zelito Miranda com a inseparável sanfona em cima do palco vai se surpreender com a nova apresentação que o "rei do forró temperado" prepara para celebrar 25 anos de dedicação à cultura nordestina: um show acústico.

"Vou explorar a sonoridade eclética e pulsante que o forró permite com instrumentos como violão de 12 cordas, viola de 10 cordas, baixolão, violoncelo e muita percussão", adianta Zelito. A apresentação será na terça-feira, 30, às 20h15, no Teatro Jorge Amado.

Intitulado "Um quarto de Lua", fará uma releitura das principais canções que marcaram a carreira do artista nestes 25 anos. Já estão confirmadas as presenças dos cantores Adelmario Coelho e Capitão Corisco (Bando Virado no Mói de Coentro).

