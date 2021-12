Zelito Miranda estreia sexta edição do Forró no Parque

O forrozeiro Zelito Miranda deu início na manhã deste domingo, 25, à sexta edição do projeto Forró do Parque, que já faz parte do calendário de festas de Salvador. Neste ano, o evento acontece no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho.

Os fãs que já enchiam o anfiteatro do Parque da Cidade - que passa por reforma -, lotaram o largo para curtir os sucessos do cantor. A festa contou ainda com as participações da banda Cascadura e do compositor Carlos Pita.

A próxima apresentação está marcada para o dia 22 de fevereiro, no mesmo local. O projeto conta, ao todo, com seis shows, sendo um por mês. A entrada é gratuita.

