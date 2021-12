Zelito Miranda encerra temporada junina com dois shows

O forrozeiro Zelito Miranda encerra a temporada junina com shows neste fim de semana. No sábado, 29, dia de São Pedro, a apresentação acontece em na cidade Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Já no domingo, o cantor fecha o projeto São João da Bahia promovido pela Bahiatursa no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador.

"Fechar essa temporada aqui no Terreiro é muito legal pois o show chega maduro, com uma pegada forte e se formos campeões da Copa das Confederações vai rolar muita alegria", diz Zelito.

Na apresentação, o forrozeiro trás para o palco, além de muita música, um corpo de balé que enfatiza a cultura nordestina em toda sua diversidade.

adblock ativo