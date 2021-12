Zelito Miranda encerra temporada do Forró no Parque

A quarta temporada do projeto Forró no Parque, que tem como anfitrião o cantor Zelito Miranda, vai encerrar as apresentações neste domingo, 2 de junho, a partir das 11h. Começando sempre em janeiro, o evento tem como principal característica, a participação de convidados já consagrados e outros ainda desconhecidos do grande público. A entrada é gratuita.

Para Zelito, esses quatro anos que passaram foram marcantes. "Fui mesclando tendências, estilos musicais, humor. O tempo passou tão rápido que eu nem senti que já se passaram quatro anos, o bacana é que o forró na Bahia ficou mais fortalecido com esse evento, podemos pensar em forró de qualidade o ano inteiro, isso é a Bahia, isso é diversidade" disse o cantor.

No dia 2, o forrozeiro recebe os amigos Del Feliz e Rogério de Aracaju. Nomes como Jussara Silveira, Adão Negro, Magary Lord, É o Tchan, e os forrozeiros Virgílio, Chambinho do Acordeom, Eugênio Cerqueira e André e Mauro marcaram presença nesta temporada.

