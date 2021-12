Zelito Miranda e Adelmário no último show do Forró no Parque

A quinta edição do projeto Forró no Parque chega ao fim neste domingo, a partir das 11 horas, no anfiteatro do Parque da Cidade, sob o comando de Zelito Miranda e Adelmário Coelho. Zelito promete um show animado, com vários convidados, para fechar esta temporada, que totalizou 30 apresentações.

No repertório, ele inclui grandes sucessos de sua carreira, como Caminha, Na Varanda e Modernidade, e a nova música de trabalho, Lugar de Baiano é na Rede. Há ainda grandes sucessos do universo forrozeiro, com a interpretação temperada do cantor.

Além do parceiro de palco Adelmário Coelho, artistas de outros ritmos além do forró estarão presente. São eles: Sarajane, Carlos Pita, Marquinhos Café e Banda Meninote, Buck Jones e Paroara do Acordeon. Juntos, prometem celebrar a música nordestina.

Parque da diversidade



O projeto Forró no Parque tem por característica singular a presença de um grande e diverso público. Tendo início em janeiro e seguindo até junho, Zelito confirma o sucesso da iniciativa com shows sempre cheios, "Esse projeto representa a expansão da veia nordestina dentro do verão baiano", diz o cantor.

A grande surpresa para domingo, conta Zelito, está no grande número de convidados, cada um cantando seus sucessos, mas garantindo a essência do forró. "Meu forró é temperado, pois eu misturo os ritmos, mas sem perder a raiz , a poética nordestina", diz o forrozeiro com mais de 25 anos de carreira.

O Forró no Parque costuma reunir uma grande diversidade de público no Anfiteatro Dorival Caymmi. O evento envolve, além do público que vai curtir o show, a comunidade de vendedores ambulantes - desde o algodão doce ao churrasquinho, à cerveja, água mineral -, além da equipe técnica, que reúne cerca de 80 profissionais. Como diz Zelito, "o Forró no Parque envolve uma grande cadeia produtiva que faz o show acontecer".

adblock ativo