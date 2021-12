Zelito Miranda e Adelmário Coelho animam o Forró do Parque

A quinta temporada do Forró do Bosque começa no domingo, 26, com uma novidade: além da presença de Zelito Miranda, o forrozeiro Adelmário Coelho será a outra atração fixa do evento.

O evento terá seis edições, sendo uma por mês, sempre aos domingos. Os shows vão acontecer a partir das 11h, no anfiteatro Dorival Caymmi, no Parque da Cidade de janeiro a junho, com entrada gratuita.

adblock ativo