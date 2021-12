Zelito Miranda comanda mais um Forró no Parque

Zelito Miranda vai comandar a terceira edição da sexta temporada do Forro no Parque no domingo, 22, às 11h, na praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho. A cada edição da festa, que é gratuita, o rei do forró temperado vai receber um convidado.

"Assim como o Parque, o Pelô é uma grande ferramenta cultural e de entretenimento da nossa cidade. Foi o maior barato, isso deve ser o nosso Pelourinho, esse é o objetivo do nosso evento, levar a cultura nordestina tão amada pelos baianos com muita energia, raça e alegria", disse Zelito.

adblock ativo