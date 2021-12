Zelito Miranda apresenta Forró no Parque

O cantor Zelito Miranda comanda a festa "Forró no Parque". Em seu oitavo ano, o show acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), no dia 11 de junho, às 11h. Nesta edição, Zelito convida o cantor Del Feliz para fazer participação no evento.

No espaço, serão montadas barracas para oferecer comidas e bebidas típicas ao público. Além disso, está prevista apresentação de quadrilhas para dar o clima de São João.

No repertório, Zelito Miranda vai cantar músicas que estão no seu novo CD, incluindo as canções "Forró Porreta" e "Outra Bahia", ambas composições do cantor e Rafael Junior.

adblock ativo