Zélia Duncan traduz obra de Itamar Assumpção em novo disco

Coragem é artigo raro na música popular brasileira de hoje em dia. Salvo alguns medalhões e um punhado de artistas novos, a regra geral é apostar no fácil, na sonoridade de jingle.

Daí os aplausos antecipados merecidos por Zélia Duncan antes mesmo de se ouvir seu novo álbum, Tudo Esclarecido, com repertório de canções de Itamar Assumpção (1949-2003).

A coragem se justifica pela própria escolha do homenageado. Itamar foi um ícone da vanguarda que habitava o lendário Teatro Lira Paulistana nos anos 1980, ao lado de nomes como Arrigo Barnabé, Cida Moreira, Ná Ozzetti e muitos outros.

Dono de verve única e musicalidade igualmente incomum, ganhou fama de "difícil" e nunca atingiu sucesso popular em vida, apesar de ser um preferido dos críticos e de ter sido gravado por grandes artistas como Ney Matogrosso, Rita Lee, Cássia Eller e a própria Zélia anteriormente, entre outros.

Toda a sua carreira fonográfica foi registrada em selos independentes e gravadoras pequenas. Daí a bem-vinda petulância de Zélia em emplacar um CD só de canções de Itamar em uma major (Warner), pela qual ele não deve ter passado nem pela calçada.

Mas para Zélia foi "extremamente natural tudo isso, pois eu convivo e me alimento de Itamar há 30 anos, desde que comecei a cantar em Brasília, onde fui criada", conta, por email.

"A música de Itamar nasceu popular", acredita Zélia. "A maneira dele apresentá-la era underground e foi rotulada de difícil. Isso é outro papo, tem a ver com a personalidade e a história dele, mas ele sempre se disse compositor popular. Ele sabia do potencial de alcance de sua obra", afirma.

Ainda assim, para uma cantora de carreira estável e com diversos hits nas rádios, não deixa de ser uma jogada arriscada. Ainda que ela não veja assim. "'Carreira estável', duas palavras que me lembraram o poema de Leminski musicado por Itamar, Dor Elegante. Porque raramente sinto essa estabilidade, sabe? Mas entendo total sua pergunta", afirma.

"Antes de mais nada, pensar no lado comercial, hoje em dia, parece ainda mais anacrônico do que antigamente", diz.

"Não se compram mais discos, mas minha geração ainda os grava, porque é assim que sabemos nos ver e apresentar uma referência pro mundo. E boa parte do meu público comunga comigo do prazer de ter o objeto nas mãos", acredita.

Itamar na praia - Produzido pelo requisitado Kassin, Tudo Esclarecido traz treze composições de Itamar, sendo seis delas inéditas, mais participações luxuosas de Martinho da Vila (em É de Estarrecer) e do já citado Ney Matogrosso (em Isso Não Vai Ficar Assim).

O resultado é um disco de Zélia Duncan que não vai soar estranho aos seus fãs habituais, nem tampouco aos de Itamar - e talvez aí resida seu maior mérito. "A produção de Kassin foi fundamental na medida em que enxergou minha profunda relação com esse universo", diz.

"Não ficou tentando mudar. Mas, sim, engrossou o caldo, valorizou os pontos de contato que sinto com Itamar e sua obra. Eu lhe disse de cara que queria um disco delicioso de se ouvir e assim foi. Eu disse que queria ir à praia ouvindo esse álbum, que não queria parecer inteligente, que disso Itamar dava conta sozinho!", diverte-se.

"Gravamos 13 músicas em cinco dias. Tudo ao vivo, voz junto com a base, sem medo de ser feliz… e fomos", revela.

Um momento sempre difícil nessas horas é a seleção do repertório, e desta vez não foi diferente para Zélia: "Mais difícil do que escolher é abrir mão. Aí entrou o exercício do despojamento e da confiança da minha relação com Kassin. Claro que coisas incríveis ficaram de fora, mas as que ficaram foram tratadas a pão de ló", afirma.

Zélia agora está dedicada à divulgação do álbum, cujo show, espera-se, chegue logo a Salvador: "Estou desesperada pra levar esse espetáculo pros baianos, que, afinal, correm nas minhas veias. A concepção é simplesmente linda, feita por Isabel Teixeira, grande atriz e diretora, e direção de arte de Simone Mina, ambas de SP. É teatral, envolvente, surpreendente. Tenho muito orgulho dessa montagem", conclui.

