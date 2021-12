Zélia Duncan faz show só com canções de Itamar Assumpção

Um dos melhores shows da música brasileira em 2013, o espetáculo Tudo Esclarecido: Zélia Duncan canta Itamar Assumpção chega a Salvador neste domingo, 29, na sala principal do Teatro Castro Alves.

Baseado no álbum de mesmo nome lançado no início do ano, o show é uma apurada tradução cênica para a abordagem de Zélia sobre a obra do músico vanguardista, morto há pouco mais de dez anos.

"Eu tenho essa fama maluca, né? Geralmente, os artistas separam duas ou três músicas do disco novo para o show. Eu toco todas. Visto a camisa do álbum novo até o chão", ri Zélia, em entrevista por telefone.

Dirigido pela atriz paulistana Isabel Teixeira e com direção de arte e figurinos de Simone Mina, Tudo Esclarecido é um espetáculo com narrativa própria. "Tem início, meio e fim. É um fim de dia que entra pela noite até amanhecer, com todas as partes dessa noite. Tem todo um clima", afirma Zélia.

"Desde o Tô Tatiando (CD e show com repertório do compositor Luiz Tatit) a atitude teatral entrou de vez no meu coração e eu não quero abandonar isso nunca mais", diz.

Não que agora Zélia Duncan tenha se tornado "atriz". "É, não é isso. É que eu estou me agarrando à palavra fisicamente, com unhas e dentes. O teatro é uma coisa muito generosa e poderosa. Ele autoriza muitas coisas", reflete a cantora.

"E tem outra coisa: o Itamar era extremamente teatral. Seus shows eram lindos. Eram eventos aonde tudo era possível, porque ele tinha na veia um discurso muito singular", aponta Zélia.

Sofisticação da simplicidade

Premiado em junho último com dois troféus na 24ª edição do Prêmio da Música Brasileira (Melhor Cantora e Melhor Álbum de Pop Rock), Tudo Esclarecido tem o enorme mérito de apresentar ao grande público parte significativa do repertório de Itamar em roupagem acessível, mas nunca banal. Antes do álbum, ao longo da carreira, Zélia já havia gravado nada menos que 11 outras composições de Itamar.

"Convivo com essa obra há milênios, mas estou falando com você agora como se tivesse acabado de ouvi-la pela primeira vez. Me dá um agito", diz.

Para Zélia, Itamar era genial, no sentido de que "as pessoas geniais são aquelas que te mostram o que tá na tua cara, mas você não vê. Ele não usava palavras difíceis. Suas letras têm a sofisticação da simplicidade, sabe. 'Eu tenho cabelo duro / mas não o miolo mole'. Isso é genial", observa, citando uma das letras do show.

Entusiasmada, mas atenta ao que se passa ao seu redor, Zélia espera que seus fãs baianos a apoiem neste momento singular de sua carreira: "Faço um chamado comovido aos baianos: Itamar era um negro que tem muito a ver com a Bahia e merece ser ouvido por todo mundo. E ele é popular. Só falta o povo saber", exorta.

