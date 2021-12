Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum interpretam obras de Milton Nascimento

"Cantar sem harmonia e ao lado de um grande músico como Jaques Morelenbaun é uma aprendizagem enorme. Tudo tem suas complexidades, mas este formato põe uma lente de aumento sobre nós, que nunca tinha experimentado antes".

A afirmação é da cantora e compositora, Zélia Duncan em relação ao seu mais novo trabalho. Um mergulho no universo de Milton Nascimento com a proposta de criar novas possibilidades musicais e investir também na experimentação sonora.

O projeto resultou na criação de um duo de voz e cello, que uniu Zélia Duncan e o músico e arranjador, Jaques Morelenbaum. O resultado pode ser conferido no álbum Invento + , que já está nas lojas do país e plataformas digitais pela Biscoito Fino.

Clássicos atemporais

O CD traz 14 músicas da mais alta qualidade Entre as composições, clássicos como Ponta de Areia, San Vicente, Cais e Cravo e Canela, além de outras canções gravadas por Milton Nascimento como O Que Será, de Chico Buarque, e Beijo Partido, de Toninho Horta.

"Fui chamada para criar algo para um projeto que se chamava Inusitado. Pensei então em cantar Milton com Jaques, sem instrumento de harmonia. Achei e acho muito desafiador!", afirma Zélia

Os músicos chegaram a cogitar a percussão no projeto, mas a ideia não vingou. " A ideia original era fazermos apenas o duo. Mas ao encararmos o projeto de frente, com a mão na massa, surgiu a ideia e a vontade de convidarmos o Naná Vasconcelos, que tinha tudo a ver com a atmosfera do universo miltoniano, a juntar-se a nós nessa viagem", complementa Morelenbaum.

Incógnita

" ... Sua presença representaria também um enorme e sofisticado apoio musical à nossa aparentemente frágil estrutura musical, pois a reação de um público de MPB a um dueto de apenas voz e cello era ainda para nós uma grande incógnita", acrescenta.

"Entretanto, com o agravamento da saúde do querido Naná e sua "passagem", chegamos a cogitar substituí-lo, mas acabamos por encarar o desafio de fazermos música popular sem percussão e sem algum instrumento de harmonia explícita (como um piano, violão ou acordeão)", frisa o músico.

Sobre o repertório, Zélia diz: "As escolhas das canções foram afetivas, antes de mais nada". E dá pistas sobre o título do CD: "Está dentro de uma canção emblemática e porque também vivo de rastrear invenções", afirma. Para quem ainda tem dúvida , basta conferir a letra de Cais.

Delicioso consenso

Já Morelenbaum diz sobre a seleção: "Cada um de nós trouxe uma lista própria, e num delicioso consenso, uma a uma cada canção era apresentada e imediatamente aceita pelo outro, até completarmos um repertório suficiente para nossos primeiros concertos na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro"

Segundo ele, a única exceção aconteceu com Travessia, "canção tão emblemática de uma primeira fase da carreira do Milton, tão datada, gravada e conhecida, na qual Zélia pensou duas vezes antes de aceitar fazê-la", destacou.

A afinidade do duo com o cantor Milton Nascimento não é de agora. Zélia Duncan já havia gravado San Vicente em um DVD de Milton Nascimento. Por sua vez, nos anos 70, Jaques participou da banda de Milton na turnê do álbum Minas, formada, entre outros, por mestres como Nelson Ângelo, Novelli, José Roberto Bertrami, (Azimuth), Nenê, Nivaldo Ornelas, Danilo Caymmi e Paulo Jobim.

Sensação

Morlelenbaum lembra que nessa turnê Milton apresentava ao público uma nova sensação, a baiana Simone. Além do formato digipack, o CD Invento + ganhou uma edição numerada e limitada, que foi comercializada pelo site da Biscoito Fino, contendo 14 gravuras de Nuno Cais com direção de arte de Flávia Soares.

A dupla não descarta a ideia de um projeto futuro. "São várias as ideias, mas vamos deixar parta curti-las mais para frente, depois de degustar deste Invento +", conclui.

adblock ativo