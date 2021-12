Zélia Duncan canta Itamar Assumpção no TCA

Zélia Duncan vem a Salvador com o seu novo show, Tudo Esclarecido, onde ela interpreta canções de um grande nome da vanguarda paulista nos anos 70, Itamar Assumpção.

As apresentações acontecerão às 20 horas do dia 29 de setembro, na sala principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos já estão à venda no TCA e nos postos do teatro nos SACs Barra e Iguatemi.



Show e CD

A cantora já havia gravado outras músicas do cantor e compositor em projetos antigos e, em 2012, criou um CD completo com músicas do artista. Em entrevista a Warner Music, Zélia afirmou que este é um album egoísta por representar o desejo dela de estar perto da obra de Itamar.

Assista Zélia Duncan cantando Tua Boca:





Da Redação

