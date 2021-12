Zeca Pagodinho volta a Salvador com show de 30 anos

Assim como muitos brasileiros, Zeca Pagodinho deu um tempo do trabalho e tirou férias durante a Copa do Mundo. Depois de alegrias e frustrações com o futebol, e mais alguns dias de descanso, já é hora de voltar à ativa. E o retorno do pagodeiro carioca aos palcos começa em Salvador, neste sábado, quando participa do evento Samba Salvador 2014.



Se em campo a Seleção Brasileira decepcionou, no palco Zeca promete fazer muitos gols. "Vou voltar com a corda toda, ainda mais na Bahia, onde tenho grandes amigos. É retornar com o pé direito", declara.



Zeca Pagodinho traz mais uma vez a Salvador o show Vida que Segue (ele trouxe pela primeira vez em setembro do ano passado), que comemora os 30 anos de carreira. No repertório estarão músicas do CD homônimo e que caíram no gosto do público nessas três décadas.



"É um repertório misto, com canções novas e também os grandes sucessos. Em um show que celebra os meus 30 anos de carreira, tem muita música que a gente não pode deixar de tocar", diz o cantor. Entre elas, composições famosas como Deixa a Vida Me Levar, Caviar, Judia de Mim, Samba pras Moças e Brincadeira Tem Hora.



Desde que iniciou a carreira em 1983, Zeca Pagodinho já lançou mais de 10 milhões de cópias de discos. Além disso, obteve oito indicações para o Grammy Latino, tendo vencido quatro vezes na categoria álbum de samba/pagode.



Essas três décadas, mais do que representar o sucesso por meio de números positivos, têm um significado mais íntimo para o pagodeiro. "Significa que eu cheguei lá. Diziam que eu não chegaria nem aos 30 anos de vida. Cheguei aos 30 de carreira. Tenho mais é que comemorar".



E depois de tantas conquistas, de onde vem a motivação para continuar com a rotina de mais gravações e shows? Segundo ele, é só uma questão de destino. "Eu nasci para isso e vivo disso. É algo que está sempre presente na minha vida. Não tem como eu ir pra outro lugar. Tenho que ficar na música mesmo. É a missão que Deus me deu", acredita.



Outras atrações



Além de Zeca Pagodinho, o Samba Salvador 2014 traz outra atração de fora da Bahia. O cantor Péricles, que embarcou na carreira solo depois de um longo tempo no grupo Exaltasamba, apresenta o show do DVD Nos Arcos da Lapa.



Péricles canta músicas em referência ao boêmio e tradicional bairro do Rio de Janeiro e outros sucessos do samba.



Também terá espaço para atrações locais. As bandas Katulê, Samba Maria e Resenha marcam presença em um trio elétrico para animar o público enquanto a festa não começa no palco principal.





