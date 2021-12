Zeca Pagodinho e Péricles cantam neste sábado em Salvador

Zeca Pagodinho e Péricles cantam neste sábado, 2, no "Samba Salvador", no Wet'n Wild. A festa começa às 21 horas e os ingressos custam R$ 55 (pista/meia) e R$ 110 (camarote).

Zeca vem com o show "Vida que Segue", de CD homônimo e que já apresentou na capital baiana em setembro de 2013. É a volta dele aos palcos após tirar férias durante a Copa do Mundo. No repertório, canções como "Deixa a Vida Me Levar", "Caviar", "Judia de Mim", "Samba pras Moças" e "Brincadeira Tem Hora".

Já Péricles apresenta o show do seu último DVD "Nos Arcos da Lapa", com músicas em referência ao boêmio e tradicional bairro do Rio de Janeiro e outros sucessos do samba.

Em cima de um trio elétrico, as atrações locais Katulê, Samba Maria e Resenha também marcam presença no evento.

