Zeca Pagodinho vai trazer a Salvador o show "30 anos - Vida que Segue", que celebra os 30 anos de carreira do sambista. O show será no dia 14 de setembro, às 22h, no Wet'n Wild. A banda Raça Negra também vai se apresentar na festa. Os ingressos já estão à venda nos balcões dos principais shoppings de Salvador e custam R$ 60 (pista) e R$ 160 (camarote open bar).

O repertório do show de Zeca Pagodinho reúne clássicos do samba e compositores que marcaram a vida do cantor e compositor. Há releituras de "Trem das Onze" (Adoniran Barbosa), "Diz Que Fui Por Aí" (Zé Keti e Hortênsio Rocha), "O Sol Nascerá" (Cartola e Elton Medeiros), "Mascarada" (Zé Keti e Elton Medeiros), "Aquarela Brasileira" (Silas de Oliveira), "Pimenta no Vatapá" (João Nogueira e Claudio Jorge) e "Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida" (Paulinho da Viola), dentre outros.

Assista ao vídeo com a música Vida que Segue

Da Redação Zeca Pagodinho celebra 30 anos de carreira em Salvador

adblock ativo