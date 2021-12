Zeca Pagodinho apresenta novo show em Salvador

O cantor Zeca Pagodinho finalmente retorna a Salvador. No dia 1º de setembro, o sambista estará presente no Wet´n Wild no evento Samba Gente, ao lado de Mariene de Castro e Batifun, apresentando o show "Vida da Minha Vida", com canções do 21º álbum do músico, e canções eternizadas por ele como "Verdade", "Deixe a Vida me Levar" e "Samba pras Moças".

"Já estamos preparando um novo trabalho e não poderíamos deixar de mostrar este show para os baianos, este povo acolhedor, pelo qual tenho o maior carinho e que sempre nos recebe tão bem", disse Zeca. O artista será acompanhado pela banda Muleke, que o acompanha desde o início da carreira.

