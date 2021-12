Zeca Pagodinho apresenta novo CD em show no Wet´n Wild

Zeca Pagodinho está de volta a Salvador, para apresentar, pela primeira vez na Bahia, as canções do CD Vida da Minha Vida, o 22º da carreira. O show acontece neste sábado, no Wet'n Wild, como parte da festa Samba Gente, que recebe, além do pagodeiro carioca, as atrações baianas Mariene de Castro e Batifun.

No repertório, Zeca traz canções do disco que dá nome ao show, como Poxa, sucesso dos anos 1970, Orgulho do Vovô, fruto de uma parceria dele com Arlindo Cruz, e Hoje Eu Sei que te Amo, do sambista baiano Nelson Rufino.

"Mas tem músicas que não podem ficar de fora", se antecipa o cantor. Entre elas, os sucessos Verdade, Deixa a Vida Me Levar, Samba pras Moças e Coração em Desalinho.

Zeca aproveita para apresentar algumas canções do recente projeto Quintal do Pagodinho, que recebeu o prêmio Contigo!MPB Brasil, como melhor DVD do ano. O álbum Vida da Minha Vida também foi contemplado com o CD de Platina, pela marca de 100 mil cópias vendidas.

Sobre o feito, mesmo em uma época em que a internet facilita o acesso gratuito aos produtos musicais, o pagodeiro diz que não há muito segredo. "Eu simplesmente me dedico muito ao que faço. Procuro fazer as coisas com carinho. O resto, Deus ajuda", declara.

Para Zeca, o retorno a Salvador é uma oportunidade para rever amigos. "Fiz amizade com muita gente da Bahia, como o Nelson Rufino. Conheci o pessoal dali do Garcia e acabei me tornando um pouco baiano também", revela o carioca.

