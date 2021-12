Zeca Baleiro traz para Salvador o show 'O Amor No Caos'

Zeca Baleiro apresenta seu novo show, 'O Amor no Caos', no dia 31 de maio, no Teatro Castro Alves. No repertório, o cantor destaca importantes canções de sua trajetória, com novos arranjos e parcerias inéditas com Frejat, Paulinho Moska, o poeta paraense Joãozinho Gomes e o uruguaio Dany Lopez.

Diferente do que costuma fazer, com a estreia de um show logo após o lançamento de um álbum, desta vez ele começou com uma turnê por cinco cidades em 2018 e, logo em seguida, entrou em estúdio para gravar o novo álbum autoral.

Os ingressos estão à venda e podem ser encontrados na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

