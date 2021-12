Zeca Baleiro lança novo álbum em Salvador

Calor único. É com essas duas palavras que Zeca Baleiro descreve a sensação de tocar na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no Campo Grande. Neste domingo, o cantor repete a experiência, desta vez para lançar aqui seu CD mais recente, O Disco do Ano.

Zeca conta que adora se apresentar em Salvador. "Especialmente na Concha", ele ressalta, e em seguida elege seus lugares favoritos na cidade: "Gosto de visitar o centro velho, a Cidade Baixa, e gosto muito da aura boêmia do Rio Vermelho também".

Setlist - No show, que começa às 19 horas, Zeca apresenta o repertório do CD mais novo, mas não deixa de fora os sucessos que o público sempre pede. "Vou tocar músicas mais antigas rearranjadas e rolarão algumas releituras também", promete o cantor.

Das canções do CD novo, Zeca apresenta na Concha, entre outras, as faixas Nada Além, Último Post, Ela Não Se Parece Com Ninguém, Calma Aí, Coração e Tattoo. Dentre as mais antigas, de outros trabalhos, ele cantará Mundo dos Negócios e a delicada Comigo.

Up to date - Zeca confessa que apesar de suas canções evocarem o universo contemporâneo da tecnologia, ele não é um aficcionado. "Não sou do tipo 'up to date', que fica procurando as mais novas ferramentas o tempo todo, ou que compra o iPhone 5 antes de todo mundo. Antes de tudo, precisamos de dois itens básicos: boas ideias e criatividade".

adblock ativo