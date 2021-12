Zeca Baleiro lança Chão De Giz no TCA

Zeca Baleiro está de volta a Salvador para um show no Teatro Castro Alves no dia 6 de junho, às 21h. A apresentação faz parte da turnê de lançamento do CD e DVD Chão de Giz, sua releitura do cantor Zé Ramalho.



Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 140 e estão à venda na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings da Barra e Bela Vista e no site www.compreingresso.com. O espetáculo acontece dentro do projeto Janela da Música, que traz músicos brasileiros para apresentações na cidade.

