Zeca Baleiro canta Zé Ramalho em Salvador

Zeca Baleiro volta a Salvador com sua leitura do cancioneiro de Zé Ramalho, desta vez em turnê de lançamento do CD e DVD "Chão de Giz | Zeca Baleiro canta Zé Ramalho". O show acontece no Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho, s/n), no dia 6 de junho, às 21h.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings da Barra e Bela Vista e no site compreingresso.com e custam R$140,00 / R$70,00 (filas A a P), R$120,00 / R$60,00 (filas Q a Z) e R$100,00 / R$50,00 (filas ZI a ZII).

adblock ativo