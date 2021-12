Zeca Baleiro apresenta show de turnê no Armazém Hall

O cantor Zeca Baleiro apresentará sábado, 15 de outubro, o show da turnê "Era Domingo". Na apresentação acontecerá no Armazém Hall, em Lauro de Freitas, onde o público poderá conferir canções inéditas do 12º álbum de estúdio (Era Domingo) do artista maranhense, que fala de amor e solidão.

Para a apresentação, Baleiro promete surpresas, entre elas releituras de suas próprias canções e de artistas que admira, como Marina Lima, Herivelto Martins e David Bowie. O repertório contempla ainda sucessos como 'Telegrama', 'Quase Nada', 'Calma Aí, Coração', e 'Último Post'.

A abertura do evento fica com a banda Os My Friends, conhecida na noite soteropolitana pelos shows em tributo a Jorge Ben Jor e Tim Maia. Os ingressos estão à venda por R$ 40 (1º lote) e podem ser adquiridos na casa de shows e nos principais balcões dos shoppings.

