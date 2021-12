Zeca Baleiro apresenta ‘O Amor no Caos’ em Salvador

O cantor Zeca Baleiro apresenta no dia 31 de maio (sexta-feira), no Teatro Castro Alves, em Salvador, o seu novo show: 'O Amor no Caos'.

O repertório inclui sucessos da sua carreira e músicas do mais novo álbum, que tem canções como 'Te amei ali', parceria com o cantor Frejat, e 'Por Minha Rua', com o cantor uruguaio Dany Lopez.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e online no site do Ingresso Rápido. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 160.

adblock ativo