Zeca Baleira apresenta novo álbum na Concha Acústica

O cantor e compositor Zeca Baleiro vem a Salvador apresentar o show de lançamento do seu 9º CD de músicas inéditas, "O Disco do Ano". A festa acontece na Concha Acústica, dia 16 de dezembro, às 19h. Os ingressos custam R$ 80.

Com repertório baseado no CD, Baleiro destaca canções como "Nada Além" (Frejat e ZB), "Tattoo" (ZB), "Último Post" (ZB e Lúcia Santos), "Ela Não se Parece com Ninguém" (ZB) e "Calma Aí, Coração" (Hyldon e ZB). O cantor ainda recupera algumas faixas menos conhecidas de discos anteriores, como "Mundo dos Negócios" e "Comigo"; e faz releituras de Marina Lima e Martinho da Vila.

Lançado em abril, o novo disco tem 12 faixas, todas inéditas, à exceção de "Nada Além", parceria com Frejat gravada por ele no cd "Intimidade entre Estranhos". "O Disco do Ano" ainda traz parcerias com Hyldon, Lúcia Santos (irmã de Baleiro), Kana (compositora japonesa) e Wado; e as participações especiais de Margareth Menezes, Andreia Dias e Chorão.

