Zebulon Fyah e banda Red Meditation retomam com show online no Dia do Reggae

Após 10 anos distante do cenário musical, Zebulon Fyah e banda Red Meditation retomam seus trabalhos e voltam à cena do reggae mundial. O retorno do grupo acontece em um show ao vivo, online e gratuito, realizado no dia 1º de julho, Dia Internacional do Reggae, às 19h, no canal do Portal Surforeggae, no YouTube.

Com raízes fincadas na essência do reggae roots jamaicano e bebendo de fontes de sonoridades mais contemporâneas, a estreia da nova temporada da banda conta com uma formação inédita, tendo à frente o cantor e compositor baiano, radicado na Califórnia (EUA), Zebulon Fyah.

A tríade ‘mensagem, ritmo e melodia’, que conduz a carreira da banda permanece, como há 20 anos. Na base do trabalho estão as músicas de consciência e meditações musicadas, mensagens atemporais sobre amor, luta antirracista e contra qualquer tipo de preconceito, que se fazem ainda mais necessárias em tempos pandêmicos, ancoradas pela base sólida do puro reggae music.

O grupo traz como música de lançamento dessa nova temporada, a canção chamada “Amor Universal”, composição recente do header Zebulon Fyah, com um recado potente para os tempos atuais.

“O que acontece no mundo hoje impacta individualmente a cada um de nós. E, mais do que nunca, é preciso relembrar que, independente das diferenças, aquilo que nos liga, a religião, é e sempre será o amor”, resume Zebulon.

A Red Meditation nasceu na Bahia, em 1999, e lançou o seu primeiro álbum, “Jah Music”, em 2002. Nesta retomada, o grupo traz as influências fundamentais do reggae roots rastafari, de artistas como Bob Marley, Peter Tosh, The Congos, Steel Pulse e Midnite.

Serviço:

Live Zebulon Fyah e banda Red Meditation - Dia Internacional do Reggae

Data: 1 de julho de 2021 (quinta-feira)

Horário: 19h

Transmissão: YouTube Surforeggae (www.youtube.com/c/surforeggaeoficial)

