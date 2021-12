Zé Ramalho e Luiz Caldas fazem show no Armazém Hall

O paraibano Zé Ramalho e o baiano Luiz Caldas se apresentam neste sábado, 26, às 22h, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. Os ingressos custam R$ 60 (pista), R$ 80 (área VIP) e R$ 140 (camarote). As entradas estão à venda nos balcões Pida, Ticketmix e no local.

Comemorando 40 anos de carreira, Zé Ramalho promete emocionar o público com seus clássicos como ‘Avohai’, ‘Frevo Mulher’, ‘Admirável Gado Novo’, ‘Chão de Giz’, ‘Beira-Mar e ‘Banquete de Signos’. Já o pai da axé music, Luiz Caldas, vai revisitar hits como 'Magia', 'Haja Amor', 'Tieta' e 'É tão bom'. O show do artista ainda inclui canções inéditas do seu projeto de álbuns mensais.

adblock ativo