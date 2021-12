Zé Neto e Cristiano brincam com novo álbum: "sofrência pra mais de metro"

Com várias músicas no topo das paradas, Zé Neto e Cristiano tem viajado todo Brasil e, agora, desembarcam em Salvador para mais uma edição do Salvador Fest que ocorre neste domingo, 15, no Parque de Exposições. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a dupla conta um pouco sobre o início da carreira e os fatores determinantes para chegarem no sucesso que possuem atualmente.

Donos de hits como "Cadeira de Aço", "Largado as Traças" e "Eu Ligo pra Você", a dupla falou sobre os desafios que enfrentaram na carreira pós-paternidade, a perda do ídolo e amigo Cristiano Araujo e os preparativos para o próximo trabalho, intitulado "Por Mais Beijos Ao Vivo". Confira mais essa entrevista com a dupla que é uma das grandes atrações do evento que ocorre nesse final de semana:

Para começar, não tem como não falar do grande momento que vocês estão atravessando na carreira. Ao que vocês atribuem essa crescente?

Atribuímos a vários fatores, mas acreditamos que o diferencial de uma dupla não é somente cantar, as composições são muito importantes. Quando somos nós que escrevemos as músicas, buscamos nos inspirar em nossas próprias histórias ou de pessoas próximas para criar afinidade com o público, quando o assunto é amor e sofrência todo mundo tem um pouco a dizer né (risos). Somos apaixonados pelo que fazemos, isso também é fundamental, não imaginamos mais nossas vidas sem a música, tudo isso coopera muito com o momento que estamos vivendo.

Que momento vocês consideram como o grande divisor de água da carreira de vocês? Quais os prós e contras de chegar ao topo das paradas?

O primeiro divisor de águas foi a música “Seu polícia”, com certeza. Ela levou nossas vozes a todo canto do Brasil, foi nosso primeiro grande sucesso. Depois tivemos o DVD “Esquece o Mundo Lá Fora” também, foi fundamental para consolidar nosso trabalho. Quase tudo na vida existe o lado negativo e o positivo né? Com certeza o positivo é ver a galera nos reconhecendo, cantando todas as nossas músicas, os shows lotados e todo carinho dos nossos fãs. Para nós não existe ponto negativo em estar nas paradas de sucesso (risos), muito pelo contrário, é uma benção estar tocando no Brasil todo.

Devido ao enorme sucesso, acredito que a rotina de vocês deve estar bastante agitada, com shows e viagens. Como vocês fazem para estar conciliando esse lado profissional, com a parte da vida pessoal de vocês?

Nossa rotina de shows é bem intensa. Não é fácil ficar dias e dias na estrada longe das nossas famílias, mas estamos sempre em contato com eles. Lidamos com a saudade com muitas ligações e vídeo chamadas (risos), somos muito apegados a nossa família, a tecnologia nos salva demais. Quando voltamos para casa tudo é festa também, cada momento juntos é muito especial, e assim vamos conciliando nossa vida profissional com a pessoal.

Após o sucesso de “Largado às Traças” e “Estado Decadente”, vocês já estão trabalhando no próximo disco. A produção dará origem ao 4º DVD da dupla “Por Mais Beijos Ao Vivo”, o que podemos esperar desse novo trabalho?

Estamos escolhendo minunciosamente músicas que combinam com a fase que estamos vivendo na carreira, selecionamos nossas favoritas para gravar. Em todos os nossos álbuns fazemos isso, tiramos bastante tempo para planejar um novo trabalho. Buscamos nas seleções letras que falassem de amor e sofrência de um jeito divertido e gostoso de ouvir. Estamos muito felizes, essa semana fomos para São Paulo colocar as guias nas músicas do DVD e o que podemos dizer é que vem muita novidade pela frente, e se Deus quiser vai agradar muito os nossos fãs, é sofrência pra mais de metro (risos).

Diferentemente da maioria das duplas sertanejas, vocês não são irmãos. No entanto, se conhecem desde muito pequenos. Como foi que se deu a paixão mútua dos dois pela música e, principalmente a sertaneja a ponto de decidirem formar uma dupla?

Somos amigos desde os 3 anos de idade. Durante um tempo trilhamos por caminhos diferentes. Eu trabalhava em uma farmácia e cantava em um coral de igreja (católica) e o Zé teve outras duplas. Mas sempre fomos apaixonados por música sertaneja, desde de pequenininhos escutamos os grandes modões nas rádios com nossas famílias. Até que um dia o Zé me chamou para ser segunda voz dele e graças a Deus tudo aconteceu.

Em 2014 vocês chegaram a gravar uma música com o Cristiano Araújo, além de já terem declarado uma admiração pelo cantor e pela pessoa que ele foi. Como foi para vocês a perda dele no ano seguinte? Impactou de alguma forma?

Foi uma perda irreversível para a música brasileira, o cara era talentoso demais, além de ser um ser humano do bem!! Não temos palavras para descrever o quão doloroso foi a perda do Cristiano, ele era uma referência para nós e sempre será.

Vocês dois tem filhos pequenos e a esposa do Cristiano está grávida novamente. O que mudou na vida de vocês após a paternidade?

Tudo! Só quem é pai e mãe entende o impacto que um filho causa na vida. Muda toda sua perspectiva de vida, é louco né (risos), nossa família é tudo para nós. Acordamos e dormimos pensando nos nossos pinguinhos de gente, é um amor incondicional.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

adblock ativo