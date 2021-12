Zé de Tonha recebe Cicinho de Assis no Forró do Culinária Musical

O projeto Culinária Musical realiza sua primeira edição junina neste domingo, 3, a partir das 13h, no Largo Tereza Batista (Pelourinho). O evento será animado pelas bandas Zé de Tonha e Feijão Fradinho, com participação do forrozeiro Cicinho de Assis. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estarão à venda no local.

Um dos destaques da festa é a gastronomia. Para esta edição, o ator e afrochef Jorge Washington escolheu o arrumadinho e o sarapatel como pratos principais.

A moda também tem seu espaço na programação, que contará com um desfile da marca Candaces, referência em moda afro inspirada em mulheres guerreiras e na tradição matriarcal africana, que dialoga com as tendências brasileiras.

A novidade é que as modelos que darão vida ao novo trabalho da marca serão escolhida entre o público, com a proposta de empoderar e fortalecer a autoestima de mulheres, homens e crianças negras.

Modelos serão escolhidas no público para desfilar a nova produção da marca Candaces (Foto: Divulgação)

