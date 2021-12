O mundo da música realmente precisa de outro prêmio de vídeos? A resposta é "sim", ao menos para a galera do YouTube. O site de vídeos apresenta, neste domingo, 3, seu primeiro YouTube Music Awards, com um programa que unirá estrelas da indústria, como Lady Gaga e Arcade Fire, com artistas do site do Google.

As categorias de prêmios são limitadas, mas claramente pretendem diferenciar os prêmios YouTube dos Grammys ou dos MTV Music Video Awads, que atraíram atenção neste ano com a atuação da estrela da Disney Miley Cyrus em sua trajetória à carreira adulta.

O YouTube também entregará o prêmio de "Vídeo do Ano" e "Artista do Ano", e entre os candidatos estão Justin Bieber, Selena Gomez, Eminem, Katy Perry e outros 40.

Mas as categorias também são mais amplas. "Resposta do ano" escolherá o melhor remix, paródia ou resposta de um fã. Entre outras categorias, figuram o fenômeno e a inovação "YouTube do Ano".

Os prêmios serão transmitidos em streaming neste domingo a partir de 20h (horário da Bahia). Antes, às 16, haverá shows de Anitta, Thaguinho, MC Guimê e outros. Durante o dia, o portal de vídeos segue transmitindo ao vivo eventos ao redor do mundo. Veja:

Agência Reuters YouTube Music Awards acontece ao vivo na web neste domingo

adblock ativo