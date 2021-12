Youtube faturou US$ 8 milhões em publicidade com Psy

Além do título de videoclipe mais visto da historia, o hit 'Gangnam Style' também é o mais rentável para o Youtube em termos de renda gerada através da publicidade nas páginas onde os vieos são exibidos.

De acordo com encarregado de tendências do YouTube, Kevin Allocca, o site ganhou mais de US$ 8 milhões em publicidade com o video, que já foi visto 1,23 bilhão de vezes .

Porém, não é só o youtube que fatura alto com a publicidade, a receita gerada pela publicidade da página de vídeos YouTube é compartilhada com os criadores dos conteúdos, o que já teria garantido a Psy alguns milhões de dólares.

Por conta do vídeo, Park Jae-Sang, nome verdadeiro de Psy, ganhou uma das mais altas honras culturais da Coreia do Sul, a Ordem Okgwan ao Mérito Cultural.

