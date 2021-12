"Yemanjá é Black 2018" terá shows de Ilê Aiyê, DJ Bieta e Denise Correia

A 7ª edição do evento Yemanjá é Black – que acontece todo ano no dia 2 de fevereiro (Dia de Iemanjá) – será embalada pelo cortejo do Ilê Aiyê, a cantora de black music Denise Correia, banda Veia da Nêga, além da fusão de ritmos produzido pela DJ Bieta.

Os ingressos do 1º lote do evento, que acontece no Santa Maria Bar e Restaurante, no Largo de Santana (largo da Dinha), no bairro do Rio Vermelho, começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, 18, pelo site do Sympla, e custam R$ 120 (individual).

Na ocasião, o público, além de curtir muita música, também irá experimentar uma feijoada que é fornecida pela casa.

