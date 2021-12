Yemanjá é Black 2018 recebe Ilê Aiyê no Rio Vermelho

A 7ª edição do Yemanjá é Black será embalada pelos tambores do Ilê Aiyê, pela black music de Denise Correia e pela DJ Bieta. A festa vai acontecer durante a tradicional festa do Rio Vermelho, nesta sexta-feira, 2.

O evento celebra os aspectos da cultura de matriz africana. Estes elementos estão presentes desde a entrada do espaço, onde os convidados serão recepcionados por uma pintura personalizada da divindade que tem o mar como domínio.

No primeiro andar, irá funcionar o restaurante e lounge com mesas e cadeiras para degustação da feijoada e uma área para descanso. Os andares do restaurante e do salão principal possuem vista para o mar. Os shows ocorrem no segundo pavimento.

Os ingressos custam R$ 120 (individual) e R$ 220 (casadinha) e podem ser adquiridos através do site Sympla e na loja da Negrif, na Carlos Gomes.

