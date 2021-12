Yanna Vaz homenageia mulheres em show autoral 'Ecos de Mim'

A cantora Yanna Vaz apresenta o show autoral "Ecos de Mim", em homenagem às mulheres que a inspiram. As apresentações acontecem nos dias 2 e 9 de maio, às 20h, no Teatro Gamboa Nova, em Salvador. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e estão à venda no local.

Natural de Salvador, Yanna Vaz tem a proposta de misturar os ritmos que dialogam com a cultura local: forró com reggae, funk com ijexá, tecnobrega com arrocha e outros.

Além de eclético e dançante, o show de MPB também apresenta momentos intimistas, com canções de amor e protesto. A artista é acompanhada pelos instrumentistas Heverton Didoné (bateria e percussão), Luã Jefferson (baixo) e Mateus Aragão (guitarra e guitarra baiana).

