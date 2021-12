Yan Cloud lança clipe de “Bafana” falando sobre autoestima do jovem negro

Discutindo a autoestima do jovem negro, o cantor e compositor soteropolitano Yan Cloud lançou nesta sexta-feira, 18, o clipe do seu novo single, “Bafana”. A música faz parte do próximo álbum do artista, intitulado “PINKBOY”.

No trabalho, Cloud propõe uma reflexão sobre o que é ser um jovem negro e periférico. “Uma das inspirações para escrever Bafana além o trecho destacado na introdução que pertence ao filme Invictus que retrata a jornada da Seleção Sul-Africana na conquista da Copa do Mundo de Rugby de 1995, é a reflexão de como podemos inspirar pessoas ao nosso redor, desde a autoestima até a mudança de suas próprias expectativas, principalmente nas periferias onde a carência de representatividade e incentivo ainda é grande. ”, disse o artista.

No clipe, que tem direção de Bruno Zambelli e Mariana Ayumi, com direção fotográfica de Lucas Raion e assistência de Ramires AX, são ressaltados objetos futuristas com o resgate da ancestralidade negra, dentro do universo do “PINKBOY”, através de metáforas visuais e elementos monocromáticos.

Para o artista, o figurino rosa e afro demarca o pertencimento ao universo de Yan Cloud. Ainda assinam o trabalho Paulo Roberto, na montagem e finalização, Nei Mhc, na produção, Faustino Beats na assistência, Joana, Julia Altahyde e Babi Soares, na beleza, e Brisa Òkun, Ícaro Sanches e Yan Cloud no elenco.

A canção foi produzida por Faustino Beats, mixada e masterizada por Isaac Neves. Já o álbum “PINKBOY” está com o lançamento previsto para outubro, contando com sete faixas, incluindo “Bafana”. Nas músicas, Yan Cloud discute questões sociais e raciais, trazendo em seus versos a potencialização da autoestima negra e valorização do relacionamento afrocêntrico.

Yan Cloud iniciou a carreira em 2015, lançando uma série de singles. Em 2017, o artista lançou o EP “Alívio”, que ficou em oitavo lugar entre os melhores álbuns baianos no site Elcabong. Em 2019, Yan lançou o hit “Que Calor”, em parceria com Nêssa e Nininha Problemática, que já alcançou mais de 87 mil visualizações no YouTube.

Além disso, ele já cantou no Festival da Virada Salvador e, em 2020, se destacou na cena musical de Salvador ao cantar todos os dias do Carnaval, no palco do Seja Origens, Camarote Expresso 2222 e no trio de Psirico e Pabllo Vittar.

Assista ao clipe de “Bafana” abaixo:

