Ximbinha e Thábata Mendes divulgaram neste domingo, 29, a primeira música da banda XCalypso, intitulada "Saudade". A canção foi publicada no canal do Youtube do grupo.

Da Redação Ximbinha divulga primeira música da banda XCalypso

Com um ritmo mais lento, a canção de amor é uma composição de Marquinhos Maraial e Edu Lupa.

O primeiro show da XCalypso está marcado para o dia 3 de janeiro de 2016, na cidade de Ananindeua, no Pará. Na ocasião, será lançado o primeiro CD da banda, que foi gravado em Recife.

