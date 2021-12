Xande de Pilares: "Tenho carinho pelo público baiano"

Xande de Pilares tem uma relação de amor com a Bahia. Aqui, no Carnaval, puxou um bloco de Samba por 8 anos, quando ainda fazia parte do grupo Revelação. Há sete meses em carreira solo, ele escolheu o Estado para fazer os dois primeiros shows de lançamento do álbum Perseverança. O primeiro, sábado, 8, no Armazém Vilas, em Lauro de Freitas. O outro, domingo, 9, no Cais Dourado, em Salvador. "Tenho um respeito e um carinho pelo público baiano, por isso será o primeiro a ouvir o meu trabalho", disse o cantor em entrevista por telefone.

Afastado dos palcos desde que saiu do grupo, Xande explicou que deu um tempo para gravar o CD. "Carreira solo serve para você mostrar um trabalho novo. Se fizesse algo antes, iria cantar praticamente as músicas do Revelação", afirmou. Entre os parceiros do novo trabalho, estão André Renato, Gilson Berlin,. Pretinho da Serrinha e Fred Camacho, dentre outros.

O desejo de partir para a carreira solo, mesmo estando em um grupo de sucesso, surgiu da inquietação que Xande sentia. "Gosto de ir atrás de coisas novas. Tentei fazer algumas mudanças quando estive no grupo, mas sou chato. Sou muito chato em todos os sentidos e fiquei com medo de perder amigos que foram criados comigo", disse.

Dos palcos às telas

Xande mostra outra faceta de sua carreira na comédia nacional Made in China: a interpretação. Inicialmente, ele tentou "fugir" do filme por não ser um ator. Porém, o convite de Guel Arraes, um dos produtores do longa, foi irrecusável. "Acabei tendo que dar o meu jeito, pois o personagem foi um presente. Corri atrás e ouvi pra caramba para aprender", contou. No longa, que estreou nesta quinta-feira, 6, nos cinemas, ele interpreta Carlos Eduardo, namorado de Francis (Reginá Casé).

