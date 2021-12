Xanddy promove "Harmonia Prime" em maio no Armazém Hall

A banda Harmonia do Samba, comandada pelo vocalista Xanddy, já marcou data para a próxima edição do "Harmonia Prime". O evento acontece no dia 12 de maio, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, a partir das 21h.

Para a ocasião, Xanddy preparou um repertório com grandes sucessos da carreira como "Desce com a gente", "Foi só te ver" e "Ontem e Hoje".

Os ingressos custam R$ 40 (pista), R$ 80 (área vip) e R$ 100 (camarote), e já estão à venda na bilheteria do Aramazém Hall, Ticketimix, Pida e nos balcões de ingresso.

