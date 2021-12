Xand Avião, Léo Santana e Dorgival Dantas se apresentam na Festa Hangar em Valente

Uma seleção de grandes nomes da música nacional vai se encontrar na cidade de Valente (a 260 quilômetros de Salvador) neste sábado, 22, a partir das 18h. A festa Hangar, realizado pela Casebre Produções, vai contar com a participação de Xand Avião, Léo Santana, Dorgival Dantas, Devinho Novaes, Saia Rodada e Dieguinho DB, prometem sacudir o Parque de Exposições da cidade.

Os ingressos podem ser comprados em Salvador, nos balcões dos shoppings e também nas principais cidades da região. E quem for curtir a festa em 2018, terá diferentes opções de ambientes: a Pista de Pouso, o Espaço Privilege (com open bar de cerveja, refrigerante e água) e o Golden Club (com open bar de whisky 8 anos, vodka, roska, caipirinha, espumante, Big Apple, vinho, suco, frozen e catuaba, além de cerveja, refrigerante e água).

