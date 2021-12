Xand Avião encerra comemorações juninas em grande estilo na Bahia

O líder da banda Aviões, Xand Avião, foi a atração mais esperada da noite da 11ª edição do Forró do Bongo. O cantor encerrou as comemorações juninas no estádio municipal de Catu (a 90 km de Salvador) em grande estilo, não deixando ninguém ficar parado.

No evento, ocorrido neste sábado, 30, a multidão foi ao delírio, vibrando, cantando e dançando junto com o ídolo, as canções que marcaram a trajetória do Aviões e as musicas atuais como "Faz o X do comandante" e "Eu e a torcida do Brasil".

Emocionado ele agradeceu toda a energia possitiva, vibrações e todo o carinho recebido pelos fãs. Relatando o quanto a noite foi mágica e especial "Bahia é sempre especial, nunca decepciona, a vibração e a energia dos baianos é ímpar. Eu amo a Bahia" declarou o artista.

O artista ficou emocionado e agradeceu o carinho dos fãs

adblock ativo