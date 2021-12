World Percussion Ensemble toca pela primeira vez em Salvador

Salvador é a última cidade a receber a turnê brasileira do World Percussion Ensemble (WPE), que se apresenta hoje, no Teatro Jorge Amado. A sonoridade do grupo, chamada pelos integrantes de música mundial única, é a união de quatro continentes no palco, através dos músicos alemães e cofundadores Walter Lang (piano) e Sven Faller (baixo), do japonês Takuya Taniguchi (percussão), do africano Njamy Sitson (voz e percussão) e do brasileiro Marco Lobo (percussão).

Juntos há três anos, o WPE já realizou alguns shows pela Europa e gravou o álbum ao vivo Common Heritage (Ascendência Comum, em inglês) em 2011, cujo repertório poderá ser apreciado nesta quarta-feira. No Brasil, tocaram pela primeira vez em 2013 no circuito de música instrumental, o Vijazz, em Viçosa (MG), onde voltaram pela segunda vez nesse ano e, agora, passaram pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Aracaju.

Baiano radicado no Rio de Janeiro, Marco Lobo conta que a expectativa de tocar em Salvador é grande. "Por ser minha terra e por representar o ritmo do Brasil, acho que o povo vai se identificar muito. Estamos ansiosos pra tocar aí", declara.

Show

O elemento surpresa do show será a participação da cantora Margareth Menezes, com quem Lobo já fez algumas turnês na época em que morava em Salvador. "A ideia inicial é que Maga cante três músicas, mas tudo pode mudar, porque esse show tem muita liberdade de expressão", enfatiza.

Durante o espetáculo cada músico tem um momento solo para criar livremente, com interação da plateia. "Eu gosto muito de usar um set mais experimental, com sons exóticos e diferentes, como a garrafa pet, tubos de construção, meu berimbau com partes fora do padrão, que é minha marca registrada", conta o percussionista.

Já o mestre dos tambores, Takuya Taniguchi, representa a sutileza da música japonesa, e a batida dos seus tambores durante sua performance causa impacto no público.

A dinâmica da apresentação alterna sons sutis e intensos, o jazz europeu com as batidas africanas, revelando uma inusitada aventura musical.

adblock ativo