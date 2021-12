Will.i.am confirma que Fergie saiu do grupo Black Eyed Peas

O Black Eyed Peas está de volta - mas a formação está um pouco diferente. Em entrevista a revista Ahlan publicada na última quinta-feira, 1º de junho, Will.i.am confirmou que Fergie não é mais uma integrante do grupo e ainda falou sobre os rumores de que Nicole Scherzinger a substituiria.

"Desde o início de Black Eyed Peas, nós sempre tivemos vocalistas incríveis cantando conosco. Pessoas como Macy Gray, Esthero, Debi Nova, Fergie. Em Elephunk [álbum lançado em 2003] havia várias mulheres que apareceram no álbum. Obviamente Fergie era a principal, mas em músicas como Let's Get It Started, é Noelle (Scaggs), e depois Fergie. Em músicas como Latin Girls, é Debi Nova. Nós sempre trabalharemos com mulheres talentosas", disse Will.i.am.

Porém isso não significa que Fergie será substituída. "Ninguém está substituindo Fergie. Ela está trabalhando em seu projeto solo no momento, nós estamos numa nova experiência, comemorando 20 anos de Black Eyed Peas na música. Nós trabalhamos em várias músicas do projeto solo dela, nós estamos orgulhosos que ela fez sua marca, mas Black Eyed Peas está seguindo adiante em termos de conteúdo, tecnologia e experiências em nosso novo projeto, Masters of the Sun", disse o artista, referindo-se a história em quadrinhos que o grupo está produzindo em parceria com a Marvel.

Sobre os rumores de que Nicole Scherzinger, ex-Pussycat Dolls, iria se integrar ao Black Eyed Peas, Will.i.am diz que ela está envolvida no retorno do grupo, mas não explica como. "Ela está envolvida também no novo projeto do BEP, mas ainda não quero entrar em detalhes sobre como ela está envolvida."

adblock ativo