Wesley Safadão posta foto dele e Léo Santana vestidos de médico

O cantor Wesley Safadão aparece com Léo Santana de jaleco branco e estetoscópio no pescoço em uma foto em suas redes sociais. Mas quem está achando que o cantor resolveu trocar de carreira, pode ficar tranquilo. A foto é uma divulgação da nova música de Safadão.

Ele mostrou-se bastante empolgado em sus redes sociais com a gravação do novo single. "Mais um hit chegando com força total. Uma super parceria com meu amigo @leosantana. #VaiSafadão #VemComOGigante", publicou o cantor.

Mais um hit chegando com força total. Uma super parceria com meu amigo @leosantana. 💪🏼#VaiSafadão #VemComOGigante Foto: @thiagoalencarfotodigital Uma publicação compartilhada por Wesley Safadão (@wesleysafadao) em Dez 4, 2017 às 1:08 PST

A música, que ainda não teve o título dilvugado, foi gravada em Fortaleza e será lançada em beve.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Wesley Safadão entrou no Top 5 do ranking da Billboard, ocupando a 5ª posição no número de views na função Stories da rede social, passando cantoras como Katy Perry.

adblock ativo