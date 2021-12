Wesley Safadão pode ter show cancelado em Caruaru

A apresentação do cantor Wesley Safadão está comprometida na grade de programação do São João 2016 de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Isso porque o juiz José Fernando Santos de Souza deferiu uma liminar para suspender o show após três advogados do município iniciarem uma ação popular para pedir o cancelamento da apresentação.

A alegação dos juristas é que houve suspeita de superfaturamento no cachê do cantor, que seria no valor de R$ 575 mil, e isso poderia gerar prejuízo aos cofres públicos. O show de Wesley Safadão estava previsto para acontecer no dia 25 de junho no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga.

Na ação, os advogados fizeram uma comparação entre os cachês pagos no São João de Caruaru e no de Campina Grande, na Paraíba.

Apesar de toda a polêmica, no site e redes sociais do cantor, ainda não há nenhum sinal de possível cancelamento.

🎵"Vem ser feliz com eu, vem viajar mais eu..." 🎵😜 #SãoJoãoComSafadão #VaiSafadão #Junho Uma foto publicada por Wesley Safadão (@wesleysafadao) em Jun 21, 2016 às 2:08 PDT

