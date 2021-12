O cantor Wesley Safadão lançou nesta segunda-feira, dia 11, um novo clipe que conta com a participação de Rafael Cortez, Tirulipa e Lore Improta, dançarina e noiva do cantor Léo Santana.

"Sonhei Que Tava Me Casando" é o mais novo hit do cantor e faz parte do álbum "In Miami Beach" (ao vivo), lançado em julho deste ano. O vídeo já tem mais de 2 milhões de visualizações.

No clipe, Rafael Cortez interpreta um homem que sonha estar se casando enquanto Lore é a noiva e Tirulipa, o padre.

Wesley Safadão lança clipe com Lore Improta e Tirulipa

