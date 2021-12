Wesley Safadão fala sobre sua suposta morte e substituição

O cantor Wesley Safadão se pronunciou pela primeira vez sobre o boato de que teria morrido em um acidente de carro e sido substituído. Em entrevista ao programa TV Fama, da 'Rede TV', o artista confirmou que teve o acidente, mas que ele não estava presente no dia do ocorrido.

"É impressionante. Criaram uma história. A gente teve um acidente em março, mas eu não estava no ônibus. Não teve óbito e meu segurança (que estava presente no dia) e a equipe estão bem. Ele (Nathan) é meu primo, tem uma banda de forró e o assunto até virou até piada no grupo da família", disse.

O boate começou quando um admirador do músico, o jovem Hilan Diene, que se intitula o "fã do verdadeiro Wesley", publicou uma mensagem no Facebook em que denuncia a suposta armação.

Segundo ele, o cantor e toda a equipe original morreram em 2015, em um acidente de carro a caminho do Piauí, sendo substituído por Nathan, vocalista da banda Safadões do Forró.

"Já se passou algum tempo que a maracutaia foi feita, mas infelizmente Nathan não pode vir a público para desmentir toda a farsa, pois sofre ameaças e está atrelado a contratos milionários. Perceba que antes, Safadão usava roupas coloridas e alegres, e hoje Nathan, o sósia, está sempre de preto, barba por fazer e visual punk/agressivo. Nathan expressa esteticamente como o show bussines e é terrivelmente negro, obscuro e faz de tudo para lucrar", garantiu.

Hilan ainda fez questão de mostrar um link da notícia que mostra que o acidente realmente aconteceu.

