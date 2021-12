Wesley Safadão é uma das atrações do São João de Santo Antônio de Jesus

Wesley Safadão, Elba Ramalho, Solange Almeida, Saia Rodada, Dorgival Dantas, Simone e Simaria, Gabriel Diniz, Adelmario Coelho, Daniel Vieira, Saia Rodada, Limão com Mel, DNA de Vaqueiro, Sílvio Brito e mais 12 atrações locais já estão confirmadas nos palcos principais do São João de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia.

A cidade espera receber, este ano, cerca de 100 mil pessoas por dia, entre os dias 20 a 24 de junho.

Para abertura no dia 20 de junho está programada a benção do Padre Nelson da Franca, que está há 41 anos na Paróquia local. Logo após, o show de Silvio Brito, cantor e apresentador do programa “Silvio Brito e Família”, da Rede Vida, vai celebrar o aniversário da Paróquia de Santo Antônio. Na mesma noite, se apresenta a Orquestra de Sanfoneiros.

Todos os artistas locais são selecionados via edital e se apresentam tanto no palco principal quanto nos demais espaços da festa.

