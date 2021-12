Wesley Safadão e Psirico estão entre as atrações de PartiuPF

A mistura de ritmos marca a programação da festa PartiuPF, que acontece no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, às 15 horas, em Praia do Forte, no litoral norte. Se apresentam na festa Wesley Safadão, Psirico, a dupla Simone e Simaria e o grupo Duas Medidas.

Os interessados podem comprar os ingressos na Line Bilheteria, Balcão Pida, Balcão de Ingressos e Ticketmix. Os valores são R$ 70 (pista) e R$ 140 (camarote).

O evento tem realização da On Line Entretenimento, em parceria com a Oquei Entretenimento.



