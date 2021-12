Wesley Safadão e Parangolé confirmados no Salvador Fest

Wesley Safadão e a banda Parangolé são mais atrações confirmadas do Salvador Fest, que completa 10 anos e acontece dia 20 de setembro, às 12h, no Parque de Exposições. O cantor se junta a Ivete Sangalo, Timbalada, Henrique e Juliano, Harmonia, Leo Santana, Xandy de Pilares, Igor Kannário e Olodum, que já haviam sido confirmados, no palco principal. Já o grupo de pagode vai animar o Palco Pagodão ao lado de Robyssão, EdCity, PlayWay, Blackstyle, Pagodart.

Wesley Safadão vai apresentar canções da carreira, como "Camarote", uma das que catapultou o cantor para o estrelato. Esta é a primeira vez que ele vai se apresentar na festa. Já o Parangolé, com Tony Salles, vai usar a festa para gravar o primeiro DVD com o novo vocalista. "Estou muito feliz com este novo trabalho. Gravar um DVD em Salvador, durante o Salvador Fest, é de pirar o cabeção! Estamos pensando em cada detalhe. Tenho certeza que será incrível!", disse Salles.

Os ingressos estão á venda nos postos Populares do A TARDE (Lapa, Shopping da Bahia, Itaigara, Ssa Norte, Paralela e Ssa Shopping) e custam R$ 45 (pista individual), sendo possível pagar em até 3x se juros nos cartões de crédito.

